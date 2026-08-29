Cuatro detenidos por conducción temeraria en Costanera Norte: uno iba a 185 km/h, ebrio y con licencia falsa

29 ag. 2026 - 22:21 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo a cuatro conductores por conducción temeraria durante una serie de controles preventivos realizados este sábado en la Autopista Costanera Norte, en el sector Lo Curro, comuna de Vitacura.

Los procedimientos fueron desarrollados por funcionarios de la 32ª Comisaría de Tránsito y Carreteras, en el marco de fiscalizaciones de velocidad destinadas a detectar conductas de alto riesgo y prevenir siniestros viales.

Entre los casos, un automóvil Cupra fue detectado circulando a 161 km/, mientras que un MINI Cooper fue sorprendido a 163 km/h. En tanto, un motociclista fue detenido luego de ser registrado desplazándose a 202 km/h.

El cuarto procedimiento involucró a un Mercedes-Benz, cuyo conductor circulaba a 185 km/h. Al ser fiscalizado, Carabineros estableció que además se encontraba en estado de ebriedad, portaba una licencia de conducir falsificada y mantenía vigente una medida cautelar que le prohibía conducir vehículos motorizados.

El incumplimiento de esta medida configura además el delito de desacato, antecedente que fue incorporado al procedimiento y puesto en conocimiento del Ministerio Público.

Desde Carabineros hicieron un llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y advirtieron que superar en 60 km/h el máximo permitido constituye un delito, debido al alto riesgo que implica circular a esas velocidades.