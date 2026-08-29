Balacera en La Florida deja un fallecido y otra víctima en riesgo vital: "fueron muchos disparos"

29 ag. 2026 - 21:52 hrs.

¿Qué pasó?

Una balacera registrada durante la tarde de este sábado en la feria Los Copihues, ubicada en la población Los Quillayes, en la comuna de La Florida, dejó una persona fallecida y otra en riesgo vital.

El hecho ocurrió cerca de las 13:30 horas, cuando dos personas fueron alcanzadas por impactos balísticos. La fiscal ECOH Arlin Flores confirmó que una de las víctimas, de nacionalidad peruana, ingresó fallecida al Hospital de La Florida, mientras que la segunda, de nacionalidad chilena, permanece en estado de gravedad y con riesgo vital.

De acuerdo con los primeros antecedentes, en el lugar se registró “Un sinnúmero de disparos, fueron muchos disparos”, señaló la persecutora, quien agregó que se trabaja para establecer las circunstancias en que ocurrió el ataque.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Metropolitana, cuyos detectives realizan diversas diligencias para identificar a los responsables. En ese contexto, desde la PDI señalaron que se está “empadronando testigos, revisando cámaras y trabajando también evidencia biológica”.

El prefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, confirmó que el caso está siendo investigado como un homicidio con arma de fuego y homicidio frustrado con arma de fuego.

Los antecedentes recopilados durante las diligencias serán entregados al Ministerio Público, mientras continúan las pericias para determinar la dinámica del ataque y dar con los responsables.