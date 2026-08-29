Sismo se percibió en el norte de Chile: Conoce la magnitud y epicentro del temblor
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
Durante la noche de este sábado 29 de agosto se registró un sismo de magnitud 3,5 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 22:39 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 77 kilómetros al suroeste de Ollagüe, a 123 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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