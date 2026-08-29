Sismo se percibió en el norte de Chile: Conoce la magnitud y epicentro del temblor

29 ag. 2026 - 22:52 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este sábado 29 de agosto se registró un sismo de magnitud 3,5 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 22:39 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 77 kilómetros al suroeste de Ollagüe, a 123 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.