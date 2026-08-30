Vecinos de Quinta Normal denuncian ola de robos y abandono: "Se ha convertido en un pasadizo delictual"

30 ag. 2026 - 15:19 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos del sector de Julio Verne con Alberto Lo Seco, en Quinta Normal, aseguran estar cansados de la delincuencia que afecta al barrio. Según relatan, durante las últimas semanas han registrado robos de vehículos, portonazos y asaltos, situación que los llevó a manifestarse diariamente para exigir mayores medidas de seguridad.

“Se ha convertido en un pasadizo delictual. Los delincuentes hacen y deshacen, tienen todos los accesos a las autopistas Costanera Norte, General Velázquez, Costanera Sur, roban a los vecinos”, relató Ignacio, uno de los residentes del sector. El hombre aseguró que hace tres semanas sufrió el robo de su vehículo y cuestionó la respuesta que recibió desde el municipio para acceder a las cámaras de seguridad.

Los residentes también apuntan a la falta de patrullajes y aseguran que los móviles de seguridad municipal pasan rápidamente por el sector. Francisca, otra de las vecinas, explicó que las manifestaciones comenzaron luego del robo de un camión de huevos registrado en el lugar y que desde entonces se han movilizado todos los días.

“Nosotros, desde el robo de los huevos que mostraron en el Mega, llevamos manifestándonos todos los días. Todos los días estamos pidiendo que el alcalde se acerque a este sector. Este sector está completamente abandonado por el municipio”, afirmó. La residente sostuvo que han tenido reuniones, pero que no han visto soluciones concretas.

A esto se suma, según los vecinos, la falta de iluminación y mantenimiento del sector. Francisca denunció que las ramas de árboles permanecen hace casi dos semanas en la calle luego de trabajos de poda y relató un violento asalto ocurrido a una familiar.

"La otra vez aquí mismo, en este portón, asaltaron a mi prima con su hija de 12 años, 7 tipos en un auto con pistola en mano le robaron la mochila a la niña, o sea, ya la violencia que tienen para robar en este sector es mucho”, insistió.

“Nos cansamos de que no haya solución, de que no haya una respuesta”, cerró Francisca.