Estudiantes chilenas buscan financiamiento para representar al país en el mundial de robótica en Corea del Sur

02 sept. 2026 - 21:12 hrs.

¿Qué pasó?

El grupo de estudiantes chilenas del Team Chile FGC, clasificado para participar en la competencia internacional FIRST Global Challenge, enfrenta un complejo escenario económico de cara a su participación en el certamen que se disputará en Corea del Sur entre el 7 y el 10 de octubre. El equipo, compuesto por 10 estudiantes de entre 14 y 18 años procedentes de distintas comunas del país —como Pudahuel, Estación Central, Puente Alto, Providencia y Cochrane—, requiere reunir $32 millones para costear los pasajes aéreos del equipo y sus cuatro mentores.

Pese a que la organización del evento cubre la estadía, alimentación y traslados internos de las participantes, el financiamiento para llegar hasta el país asiático aún no se concreta, habiendo alcanzado hasta la fecha solo un 20% del monto total requerido a través de iniciativas propias. “Necesitamos recaudar 32 millones y hasta el momento solo llevamos el 20%. Estamos vendiendo una rifa, la cual pueden encontrar en todas nuestras redes sociales”, explicó una de las integrantes del Team Chile FGC.

Actualmente, las jóvenes trabajan en el desarrollo en paralelo de dos prototipos en el centro de Santiago. El desafío técnico de este año está enfocado en la temática de incendios forestales, donde los dispositivos deben capturar objetos que simulan focos de fuego, depositarlos en contenedores específicos y realizar maniobras complejas de elevación en estructura.

El llamado a la empresa privada y al sector público

Desde los mentores del grupo apuntaron a las dificultades sistemáticas que enfrentan los proyectos científicos juveniles para conseguir financiamiento en el país. “Falta compromiso por parte de la empresa, el Ministerio incluso, para que podamos tener financiamiento para este tipo de actividades que al final le abre las puertas a jóvenes de nuestro país”, señalaron los encargados del grupo, agregando que han sostenido reuniones con el Ministerio de Ciencia sin obtener respuestas concretas a la fecha.

Asimismo, los tutores hicieron un llamado al mundo privado para sumarse al financiamiento de la delegación haciendo uso de la Ley de Donaciones, o bien mediante el aporte directo de pasajes aéreos por parte de aerolíneas, lo que resolvería la principal traba económica del viaje. “Yo viajé a Atenas y en ese momento, a los cuatro días antes de viajar, supimos que íbamos a viajar. El año pasado también, siempre tenemos que estar haciendo rifas. El poder tener esa certeza es lo que más esperamos cada año, saber que vamos a viajar y poder representar al país, porque las chicas trabajan todo el año para esto”, expresó una de las mentoras del Team Chile FGC.

El impacto vocacional y la brecha de género en la ciencia

La iniciativa busca no solo competir a nivel internacional —donde el año pasado se logró posicionar dentro del top 30 entre 190 países en Panamá—, sino también reducir la brecha de género en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). En el certamen internacional participan 190 delegaciones, pero solo tres corresponden a equipos integrados exclusivamente por mujeres.

El impacto del programa se refleja en la trayectoria de las mismas participantes, quienes ingresan mediante un proceso de convocatoria abierta en redes sociales (@FIRSTGlobalChile) y un bootcamp de formación intensiva. “No sabía nada de robótica y al momento de quedar seleccionada el año pasado fue en donde logré aprender mucho y sobre todo de la programación. Me gustaba mucho el tema de la salud, pero estar en el equipo llegó a cambiar eso y ahora mi vocación se basa en la tecnología”, relató una de las estudiantes del Team Chile FGC.