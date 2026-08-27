Por hasta 15 horas: Anuncian corte de agua en tres comunas de Santiago para este jueves

27 ag. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este jueves 27 de agosto se realizarán cortes programados de agua en tres comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 15 horas debido a la renovación de redes, la mantención de estaciones reguladoras y la instalación de válvulas.

Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Las Condes

Desde las 15:00 hasta las 01:00 horas del viernes 28 de agosto.

Santiago

Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del viernes 28 de agosto.

San Bernardo

Desde las 15:00 hasta las 03:00 horas del viernes 28 de agosto.

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