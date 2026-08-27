Cortes de luz en diez comunas de Santiago: Revisa las zonas que estarán sin suministro este jueves

27 ag. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este jueves 27 de agosto. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este jueves, Enel anunció trabajos programados en sectores de diez comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta ocho horas.

¿Dónde se cortará la luz este jueves?

Lo Barnechea

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Vitacura

Desde las 12:00 hasta las 16:00 horas.

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Macul

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

La Granja

Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

San Ramón

Desde las 11:30 hasta las 18:30 horas.

La Florida

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Pudahuel

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerrillos

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

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