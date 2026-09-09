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Reportajes

Reportajes

Niño del Cerro El Plomo: Nueva investigación revela cómo murió tras más de 500 años de misterio

09 sept. 2026 - 21:44 hrs.

Una investigación científica logró determinar que el niño del Cerro El Plomo sufrió un fuerte golpe en el cráneo antes de morir, descartando la hipótesis de una muerte por hipotermia tras ser sacrificado hace más de 500 años.

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