Alerta conductores: el Gobierno confirmó hasta cuándo se prorroga el vencimiento de la licencia de conducir

15 sept. 2026 - 14:30 hrs.

Con el propósito de mitigar la congestión en las Direcciones de Tránsito municipales tras los rezagos generados en los últimos años, el Congreso Nacional y el Ejecutivo oficializaron una nueva extensión en la vigencia de los documentos para conducir.

A través de la Ley N° 21.806, se estableció un esquema de prórroga automática y escalonada que beneficia directamente a quienes registran fechas de vencimiento durante 2025 y 2026, resguardando la validez legal del documento sin necesidad de gestiones previas.

¿Hasta cuándo rige la prórroga de la licencia de conducir?

El mecanismo legal contempla dos fórmulas de extensión según el año de vencimiento consignado en el plástico:

Licencias vencidas durante el año 2025: Su validez jurídica queda automáticamente prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026 .

Su validez jurídica queda automáticamente prorrogada hasta el . Licencias con vencimiento durante el año 2026: Cuentan con una prórroga de 6 meses adicionales, contados exactamente desde el día y mes impresos en el documento. Por ejemplo, si un documento vence el 15 de diciembre de 2026, mantendrá plena vigencia legal hasta el 15 de junio de 2027.

¿Es necesario realizar algún trámite en la municipalidad?

La autoridad precisó que este aplazamiento opera por el solo ministerio de la ley (ope legis). Por consiguiente, los conductores no deben acudir a las Direcciones de Tránsito ni a los Juzgados de Policía Local para solicitar timbrajes, sellos o certificados provisionales.

Carabineros de Chile y los inspectores municipales de fiscalización vial están facultados para considerar válidos los documentos amparados bajo esta legislación durante los controles en ruta.

Vigencia habitual según el tipo de licencia

Una vez regularizada la situación o al momento de renovar el documento, los plazos legales estándar que rigen en el país son:

Clases No Profesionales (B y C) y Especiales (D, E y F): Vigencia ordinaria de 6 años .

Vigencia ordinaria de . Clases Profesionales (A1, A2, A3, A4 y A5): Vigencia ordinaria de 4 años, exigiendo además la aprobación del examen teórico en cada renovación.

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