Metro restablece servicio en Línea 4 tras cierre de estaciones por emergencia médica

01 sept. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago restableció el servicio en Línea 4, luego que la tarde de este martes cerraran cinco estaciones por una emergencia médica.

¿Qué estaciones se vieron afectadas?

Durante la tarde, el tren subterráneo reportó que cinco estaciones se encontraban fuera de servicio y sin detención de trenes: Vicente Valdés, Rojas Magallanes, Trinidad, Los Quillayes, San José de la Estrella

19:04 hrs. 🚇 ¡Atención! Se normaliza el servicio en #L4.



Todas las estaciones de la línea se encuentran disponibles y el servicio estará retomando su frecuencia habitual de forma gradual. https://t.co/qk1r7D7TgX — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 1, 2026

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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