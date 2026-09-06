Temblor se registra en la zona central: Revisa el epicentro y magnitud que alcanzó el sismo
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, a las 16:57 horas, un temblor de magnitud 3.2 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 7 km al norte de Santa Cruz, en la región de O'Higgins. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 48 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.