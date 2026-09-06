Así son los nuevos autos BMW que utilizará Carabineros: Inversión supera los $4.300 millones

06 sept. 2026 - 17:37 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros sumará 88 nuevos vehículos a su flota policial, correspondientes a automóviles BMW Serie 3 modelo 320i, que serán habilitados como radiopatrullas para labores operativas.

Se trata de vehículos tipo sedán que no contarán con calabozo (para llevar detenidos) y que serán adaptados para su utilización policial. De acuerdo con los antecedentes disponibles en Mercado Público, la adquisición fue adjudicada el pasado 2 de septiembre por la Dirección de Logística de Carabineros.

La empresa adjudicataria fue Raptor SpA, por un monto total de $4.303.126.080, mientras que el valor informado para cada radiopatrulla corresponde a $48.899.160. Según el proceso de compra, los automóviles serían recibidos por Carabineros durante la quincena de diciembre.

La incorporación de los BMW forma parte de una adquisición más amplia de vehículos destinados a renovar y reforzar la flota policial. El proceso contempla 100 furgones policiales SUV 4x4 con calabozo, 200 furgones policiales SUV 4x2 sin calabozo, 39 cuarteles móviles, 380 furgones policiales multipropósito 4x2 con calabozo, 12 camionetas AP 4x4 sin calabozo y 218 motocicletas.

¿Cómo son los nuevos BMW?

El modelo escogido corresponde al BMW 320i, un sedán de la Serie 3 equipado con un motor bencinero TwinPower Turbo de 2,0 litros, capaz de desarrollar 184 caballos de fuerza y 300 Nm de torque máximo.

La utilización de vehículos BMW por parte de organismos policiales no es inédita a nivel internacional. Países como Alemania, Italia, España, Luxemburgo y Argentina cuentan con unidades de esta marca destinadas a funciones policiales.