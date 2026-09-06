Temblor se percibe en la zona norte: conoce la magnitud del movimiento telúrico

06 sept. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo 6 de septiembre se registró un sismo de magnitud 4.9 a las 07:39 horas en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 33 km al noreste de Calama en la región de Antofagasta, con una profundidad de 114 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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