PGU: ¿Cuándo aumenta el monto para los mayores de 65 años?

06 sept. 2026 - 08:00 hrs.

Este mes de septiembre, la Pensión Garantizada Universal (PGU) aumentó el monto que entrega a sus beneficiarios, según lo acordado tras la puesta en marcha de la Reforma de Pensiones que aumentó gradualmente la PGU.

Es decir, los que reciben los $231.732 actuales, ahora recibirán $250.275; esto es lo que ya percibían aquellos pensionados mayores de 82 años.

Sin embargo, este reciente aumento de la PGU no les corresponde a todos sus beneficiarios, ya que desde este año comenzaron a recibir el alza las personas de 75 años o más.

¿Cuándo aumenta el monto de la PGU para los mayores de 65 años?

El alza gradual continuará en 2027, año en que habrá dos nuevos incrementos. En febrero se aplicará el reajuste correspondiente al IPC, y en septiembre llegará el ajuste más relevante, cuando los beneficiarios mayores de 65 años accedan finalmente al monto máximo establecido por la reforma previsional.

Este aumento programado para 2027 será el último establecido por la Reforma de Pensiones y a esa altura ya todos los beneficiarios de la PGU recibirán poco más de $250.000.

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