Terminó con fractura en su nariz: Video captó brutal agresión de pasajero a chofer del transporte público en Temuco

08 sept. 2026 - 11:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un conductor del transporte público, de 73 años de edad, fue agredido brutalmente por un sujeto de 28 años en Temuco tras exigirle el pago del pasaje obligatorio.

El hecho ocurrió a bordo de un bus de la Línea 6, que realiza el recorrido entre Temuco y Padre Las Casas.

Según los antecedentes del caso y los registros de las cámaras de seguridad, el agresor abordó la máquina en evidente estado de ebriedad y se negó a cancelar la tarifa, exigiendo de manera agresiva que lo trasladaran hasta el terminal.

Insultos, amenazas y golpiza

Durante un trayecto de alrededor de 10 minutos, el pasajero profirió constantes insultos y amenazas contra el adulto mayor.

Al llegar al terminal, la situación escaló a la violencia física. El sujeto atacó al conductor con múltiples golpes de puño en el rostro.

Debido a la gravedad de los impactos, la víctima sufrió una fractura nasal grave y se encuentra a la espera de ser intervenido quirúrgicamente, lo que le impedirá trabajar de momento.

Tras el ataque, el agresor huyó de la escena, pero las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del vehículo fueron determinantes para que las autoridades lograran su pronta identificación y detención.

El control de detención y medidas cautelares

Durante el control de detención, el imputado fue formalizado por el delito de lesiones graves. La justicia decretó en su contra las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la víctima y al terminal de buses.

Desde la Seremi de Transportes de La Araucanía condenaron enérgicamente el ataque, haciendo un llamado a mantener el respeto mutuo entre usuarios y operadores del transporte colectivo.

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