SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte sismo 7,0 en Nueva Caledonia

25 sept. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile tras el sismo de magnitud 7,0 registrado en Nueva Caledonia, en el Pacífico Sur.

El movimiento telúrico se registró a 243 kilómetros al noreste de Numea, capital del territorio francés, y motivó el análisis de las condiciones del evento para determinar si representaba una amenaza para el territorio nacional.

Tras la evaluación, el organismo dependiente de la Armada descartó que el temblor reúna las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas.

SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile

A través de sus canales oficiales, el SHOA informó que, luego de analizar las características del movimiento telúrico, este no cumple con las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país.

De esta manera, el organismo descartó una amenaza de tsunami para Chile producto del sismo registrado en el Pacífico Sur.

Senapred difundió el reporte del SHOA

La información fue difundida por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), que compartió el reporte del organismo técnico.

Además, Senapred derivó a la plataforma del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), donde se pueden consultar los antecedentes relacionados con este evento sísmico.

Por lo tanto, no se establecieron condiciones que impliquen una amenaza de tsunami para las costas de Chile tras el movimiento telúrico de magnitud 7,0 en Nueva Caledonia.