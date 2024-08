La idea se le ocurrió tras un viaje a India: Conoce Siddharta, el emprendimiento de Carla Ochoa

24 ag. 2024 - 11:15 hrs.

Carla Ochoa es una mujer multifacética. Además de haber sido por largos años modelo de televisión, conductora, e incluso panelista, durante un tiempo también incursionó en la política, (aunque renunció al cargo de concejal al poco tiempo de haber sido elegida), y en el presente es una emprendedora.

Y es que en el año 2020, Ochoa lanzó su propia línea de infusiones saludables llamada Siddharta. Una bebida que combina diferentes frutas y té, que ha logrado comercializarse en diferentes negocios e, incluso, en supermercados a nivel nacional.

El emprendimiento de Carla Ochoa

La idea de la bebida nació luego de un viaje a India que realizó, para autodescubrirse. En su recorrido, vio cómo los monjes budistas tomaban religiosamente infusiones a base de té, llegando con dicha idea a Chile que compartió con dos empresarios, Pedro Bastidas y Bob Borowicz, quienes creyeron en su proyecto y se convirtieron en sus socios.

El nombre de la infusión es en honor a Siddharta Gautama, quien, cuenta la leyenda, hace 2.500 años logró la iluminación luego de 7 semanas de ayuno, convirtiéndose así en Buda, recopila la página web de Chef & Hotel.

Carla Ochoa con una botella de Siddharta

Al medio, Página 7, en el año 2023, Carla dijo que se encuentra "muy contenta" con esta faceta empresarial que ha logrado desarrollar, aunque como todo en la vida, ha tenido ciertas dificultades, las cuales afortunadamente ha logrado sortear.

"Hace un tiempo estoy dedicada a un emprendimiento que me ha requerido mi tiempo, mi dedicación, mi energía y mi amor. No ha sido fácil, ha tenido todos los matices de la vida, pero me tiene enamorada", reconoció, revelando que todos los días se levanta para que su proyecto siga creciendo.

"Hay muchas dificultades y piedras en el camino, pero lo más importante es que si tú crees en el proyecto, de verdad, de corazón en lo que creaste, no tienes que bajar los brazos y con más fuerza tienes que seguir adelante", complementó sobre el tema.

Los sabores de las botellas de Siddharta son açaí, limonada, mango antioxidante, mango, herbal tibetano, entre otros. Los precios pueden variar dependiendo del comercio donde se adquieran, pero en general los precios rondan los $2.200, para una botella de 475 mililitros.

Botellas de Siddharta

Todo sobre Famosos chilenos