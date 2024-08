Fabricio Vasconcelos debió someterse a compleja operación tras accidente en moto: "Necesito retomar mi vida"

23 ag. 2024 - 13:27 hrs.

A finales de mayo, el bailarín brasileño Fabricio Vasconcelos sufrió un accidente mientras practicaba enduro, una disciplina de motociclismo, en un cerro en la comuna de Colina. Tan fuerte fue la caída que terminó con la mitad de su cuerpo paralizado.

El diagnóstico era un esguince cervical. Según contó a Las Últimas Noticias, su cuerpo volvió a moverse, pero su brazo derecho "siguió dormido. Perdí la movilidad, funcionaba en un 60%". Tras buscar ayuda con un especialista, le recomendaron que se operara.

"Necesito retomar mi vida"

"A mí se me cerraron las vértebras c4, c5, c6, donde hay un nervio que manda la movilidad al brazo", explicó. En este sentido, destacó que el neurocirujano que lo está tratando le dijo que la cirugía era esencial, ya que había "la posibilidad de que quedara para siempre así, porque después el nervio no iba a funcionar".

Finalmente, la intervención se concretó el miércoles pasado. Vasconcelos confesó que "fue mi primera cirugía, estaba muerto de susto. Nunca había entrado en un pabellón. En el procedimiento, detalla, "me pusieron discos de titanio. Estoy casi como Ironman. Fue como sacar una hernia".

Fabricio Vasconcelos/LUN

El empresario también mencionó las razones por las que se quería operar: "No aguantaba más sin hacer nada con el brazo derecho. No podía hacer deportes ni gimnasio. Me sentía muy mal. Necesito realmente retomar todo lo que hacía antes: entrenamientos, deportes, eventos... mi vida".

Sobre su actual condición, comentó que "recuperé la movilidad para comer, cepillarme los dientes, mover la boca. Hasta ayer (miércoles) no podía hacerlos. Me duele un montón el cuello porque tengo la intervención, los puntos y porque me intubaron".

