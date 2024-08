Conoce a Nabila del Mar, la animadora de la reconocida Fiesta de la Pampilla

23 ag. 2024 - 10:24 hrs.

La Fiesta de la Pampilla es una de las celebraciones más destacadas durante las Fiestas Patrias en Chile. Se realiza en la ciudad de Coquimbo y es conocida por su gran magnitud, congregando a aproximadamente 200 mil personas en cada jornada.

Este 2024, la celebración se encuentra en vilo debido a que cuando falta menos de un mes para la celebración de Fiestas Patrias, aún no hay un número definido de artista que se presentará sobre el escenario, aunque, si hay una animadora confirmada: Nabila del Mar, quien ha liderado el evento desde el año 2016.

Conoce a Nabila del Mar

De acuerdo al diario El Día, Nabila comenzó a hacerse conocida en la región tras participar en el Miss Coquimbo 2015. Desde ese momento los medios de comunicación locales comenzaron a entrevistarla, lo que provocó que ganara cada vez más visibilidad.

En 2016 la invitaron para sumarse como conductora al certamen, invitación que la dejó impactada. "Fue tremenda sorpresa, pensé que era mentira, hasta el último no creía. Incluso no le dije a nadie que me fuera a ver. Cuando salí a hablar ante esa gran cantidad de gente fue impresionante y sobre todo por la recepción que tuve del público. Cuando dicen los animadores yo era de la galería, para mí era una frase cierta. Toda mi vida estuve como público en La Pampilla, nunca creí que llegaría a estar yo parada ahí", expresó.

Nabila del Mar

Si bien los artistas aún no se conocen, en conversación con "Mucho Gusto" este viernes 23 de agosto, la joven confirmó que será nuevamente la animadora, y para cada noche, de estas Fiestas Patrias XL, de 6 días, lucirá dos vestidos.

Cabe precisar que, además de ser comunicadora, Nabila también es una asidua al fitness, participando en competencias de fisicoculturismo femenino a nivel nacional e internacional. Asimismo, realiza clases de entrenamiento físico personalizadas.

"En el fitness cada vez me siento más contenta de tener alumnos y alumnas que cambian y mejoran sus vidas a través de mi plan de belleza y salud, a quienes entreno de forma presencial, online y de todas las edades", añadió sobre esta parte de su vida al citado medio.

Todo sobre Famosos chilenos