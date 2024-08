El negocio gastronómico de Dominique Gallego en el sur: Administra local de sushi frente a un lago

22 ag. 2024 - 18:28 hrs.

Desde hace varios años que Dominique Gallego está alejada de la televisión. A sus 34 años se encuentra en una relación con el abogado y también exchico reality Rodrigo Wainraihgt, con quien se encuentra viviendo en Puerto Varas, región de Los Lagos.

La pareja vive junto a sus tres hijos y está dedicada a diferentes proyectos. Uno de ellos es "Japón del Lago", un negocio gastronómico del que Gallego es dueña desde hace 7 años, especializado en sushi y comida peruana.

El negocio gastronómico de Dominique Gallego en el sur

El local está ubicado a orillas del lago Llanquihue y, según contó Dominique en redes sociales, es bastante conocido por la gente del sector, ya que se trata del primer restorán de sushi de la región. "Se los recomiendo porque van a pasar una experiencia Nikkei maravillosa", destacó en una publicación.

El lugar atiende de lunes a domingo y ofrece una gran variedad de rolls que van desde los $4.600 hasta los $8.900. También cuentan platos orientales y peruanos como el Yakisoba de mariscos y el Ají de gallina, tragos, cafetería y postres.

Dominique Gallego

“Vivo a 5 minutos de mi trabajo. Entonces la vida ha sido muy buena en el sur. Me voy a quedar acá (...). Amo el sur. Me encanta. No volvería a Santiago ni loca", confesó en una conversación por Instagram con Giancarlo Petaccia en 2020.

En ese entonces, destacó que dejó Santiago sin muchas expectativas. "Yo me vine al sur cuando estaba embarazada de la Vicha, de la Vicenta (su hija menor). Entonces, me vine así como 'cachemos', como que la vida me sorprenda y me sorprendió po’. Estoy feliz acá", manifestó.

