"Prefiero pasar por exagerado": Cristián Sánchez llevó a su hija a la clínica por "nada"

22 ag. 2024 - 11:36 hrs.

El periodista Cristián Sánchez reveló una inesperada situación médica que vivió junto a su hija, Gracia, durante la mañana del lunes pasado 20 de agosto, que lo dejó tan preocupado y lo hizo pensar en el peor de los escenarios posibles.

De acuerdo a lo que dijo en su programa de radio Pauta, el cual conduce con Diana Bolocco, durante la mañana la niña tomó desayuno de forma normal. "La Gracia se levantó súperfeliz, tomó desayuno feliz, y en algún momento le empezó a doler el pecho", expresó Bolocco.

La preocupación de Cristián

Ella continuó diciendo, "¿qué haría un padre no aprensivo? diría, '¿estás segura? Hagamos algo, lleguemos al colegio y vemos ahí si se te pasa'. Pero no. ¿Qué hizo el papito corazón? La llevo a urgencias". Frente a este irónico comentario, Cristián se defendió.

"Si un papá, levantándose, ve a su hija llorando. Lágrimas cayendo por su mejilla, con un dolor agudo y punzante en el pecho...", expresó, a lo que Diana le consultó si es que Gracia se lo dijo de esa manera. Al respecto, Cristián señaló que "yo lo interpreté (así)".

Cristián y Gracia

"Si uno ve a su hija sufrir de esa manera, voy a ser tan insensible y poco empático de decir, 'jajaja, cómo estás, súbete al auto, vamos al colegio'", añadió Sánchez, quien luego mostró su celular y reveló que había buscado los síntomas de un ataque cardíaco infantil, algo que pensó que estaba teniendo su hija y por eso la llevó a la clínica.

"Cristián, pero qué dramático", señaló Bolocco, recalcando luego que tal vez su hija estaba pasando por un mal momento personal en el colegio, que podía ser solucionado de otra forma. "Hay un abismo entre la pena y un ataque cardíaco. Tu hija tenía alguna angustia que no quería enfrentar en el colegio. Hay que mirar un poquito debajo del agua", enfatizó.

"Ahora me río porque efectivamente no fue un ataque, pero en estos casos prefiero pasar por exagerado, que por negligente", reconoció Cristián. Diana, por su parte, siguió con la idea de que no era para tanto. "Podrías haber tratado con un abracito, con un besito y unas palabras cariñosas, y tal vez el ataque se hubiese diluido", cerró.

