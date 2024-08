"No suelo opinar de peleas ajenas": Paty Maldonado tajante por conflicto entre Raquel Argandoña y Daniella Campos

22 ag. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Siguen los coletazos tras el fuerte conflicto entre la panelista de TV, Raquel Argandoña, y la periodista, Daniella Campos, hecho que desemboco en la desvinculación de esta última del canal TV+.

Todo se produjo luego que Campos difundiera una comprometedora foto de Félix Ureta, hecho que gatilló la ira de “La Quintrala”. Tras esto, la ex Miss Chile anunció acciones legales.

¿Qué dijo Maldonado?

En medio de este lío, el periodista Luis Sandoval se comunicó con Paty Maldonado, quien se refirió a la polémica que atraviesa su amiga, Raquel Argandoña con Daniella Campos.

“Jaja, amigo lindo, si tú supieras mis tiempos, te mueres. No paro en todo el día. Referente a tu pregunta. La verdad no suelo opinar de peleas ajenas y mucho menos de personas que yo conozco, eso no va conmigo”, dijo enfáticamente Maldonado.

Acciones legales

Fue así como la cantante confirmó que sí hubo una pelea entre Daniella Campos y Raquel Argandoña tras la filtración de una foto íntima de Félix Ureta.

En tanto, en el programa “Qué te lo digo” aseguraron que existiría un terremoto dentro de TV+ tras las declaraciones de la periodista.

