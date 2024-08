¿Trapitos al sol?: Coca Mendoza encara a Pamela Leiva por no invitarlo a su boda en 2017

23 ag. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las grandes amistades que ha dejado la emisión de los realities shows en Chile fue la que forjaron el exfutbolista, Gabriel Mendoza, junto a la comediante Pamela Leiva.

Ambos se conocieron durante el programa “1819”, que se emitió en 2010, donde se convirtieron en “inseparables”. Pero, se supo que el Coca no fue invitado a la boda de Leiva, la que se efectuó en 2017.

¿Qué dijo el Coca?

Ambos se reencontraron en el programa “Podemos Hablar” -que se emitirá este viernes- donde ambos repasaron sus años de amistad. Sin embargo, hubo un hecho que sorprendió a los invitados al espacio.

"Ella es mi hermana chica" manifestó el ex jugador de Colo Colo, no sin antes reprocharle que "igual no me invitó a su matrimonio".

La respuesta de Pamela

La comediante no dudó en poner paños fríos a la acusación de su amigo, excusándose y contando su verdad.

"No lo invité porque estábamos medios enojados... Aparte que mi exmarido le tenía mala, le caía mal el Coca y decía ‘no quiero a ese indio metido en mi matrimonio’, cerró Pamela.

Cabe consignar que el matrimonio entre la comediante y el publicista Carlos Segura terminó en 2018 por infidelidades del profesional.

