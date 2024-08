"No lo hago más": Eli Albasetti revela que quedó con medida judicial tras irrumpir en rodeo en 2019

23 ag. 2024 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

La exchica reality y afamada defensora de la causa animalista, Eliana Albasetti, contó recientemente que fue notificada de una orden judicial tras irrumpir en un rodeo en la comuna de Padre Hurtado.

El hecho se produjo durante la celebración de Fiestas Patrias en 2019, y en esa oportunidad la influencer ingresó acompañada de otras personas y portando carteles en señal de protesta.

La medida

En conversación con el programa Ingobernables, reveló que quedó con una medida judicial a raíz de ese hecho.

“Yo estas cosas no lo hago más (protestar en el rodeo), porque ya lo hice, tengo una orden de alejamiento. Me pusieron una orden de alejamiento de cualquier rodeo”, contó.

El hecho

La modelo reveló algunos detalles de la situación que se dio hace 5 años.

“Yo era vegana, hace muchos años atrás, y nos tiramos 20 voluntarios con un cartel que decía abolición. Me cargaban, porque nunca había corrido tan rápido en mi vida y no me agarró ningún guardia, mostré el cartel y eso sería”, expuso.

"Al ser veganos tenemos todo un tema de ideología, porque no podemos presentar violencia, si te pegan, tú tienes que dejar que te peguen”, cerró.

Todo sobre Famosos chilenos