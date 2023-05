"Me saqué la chu...": Fabricio Vasconcelos sufrió accidente en moto mientras andaba por un cerro

29 may. 2023 - 09:15 hrs.

El bailarín brasileño Fabricio Vasconcelos sufrió un accidente hace algunos días mientras iba a bordo de su moto, que lo obligó a suspender un show que tenía presupuestado para este fin de semana.

A través de una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram, durante este domingo 28 de mayo, el bailarín explicó lo que le ocurrió.

Ir a la siguiente nota

"Me saqué la chu..."

Fabricio detalló que él anda en moto, pero no en la calle, sino que lo hace en los cerros o al aire libre, modalidad que se conoce como enduro.

"Salí en algunos portales, hoy (domingo 28 de mayo) en la prensa, diciendo que yo estaba casi muerto... Mentira, nadie me ha llamado para preguntar, nada. (...) Me saqué la chu... sí, ¿ya? Pero estoy bien, me pelé el brazo, fracturé un dedo, pero me he fracturado 200 dedos, eso para mí, no pasa nada", explicó de entrada.

Luego, aseveró que si bien la caída fue de consideración, puede caminar y moverse sin mayores dificultades, aunque tiene que usar una rodillera.

Pierna de Fabricio Vasconcelos

De todas formas, lo que lamenta es que para recuperarse completamente tendrá que parar de bailar por algunas semanas, y así, luego volver a caminar y mover su cuerpo "de manera normal".

En el video, Vasconcelos mostró las heridas que se hizo en las piernas y brazos, los cuales quedaron con algunos rasguños.

Brazo de Fabricio Vasconcelos

Revisa el video

Todo sobre Famosos chilenos