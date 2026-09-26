Megadenuncias: Se robaron tres camionetas de la municipalidad de Putre y ahora son vendidas en Bolivia

26 sept. 2026 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Putre, Javier Tito, informó sobre el robo de tres camionetas municipales que fueron sustraídas en la comuna y posteriormente puestas a la venta en Bolivia.

Este hecho delictual no es nuevo en la región de Parinacota, donde se ha registrado un aumento en robos de vehículos, afectando especialmente a las zonas rurales.

El alcalde destacó la preocupación por la seguridad y la necesidad de trabajar junto a dirigentes y autoridades del país para evitar que esta situación se agrave.

"Burla que tienen los delincuentes"

"Esto ha estado instalado hace muchos años, pero hoy podemos notar que abarca a la región entera. Ya no está solamente en Arica, sino que se traslada a las zonas rurales", dijo.

Añadió que "lo peor es la burla que tienen los delincuentes, que llegan a la municipalidad, que tiene seguridad, y se llevan tres camionetas... La realidad nuestra, en general, es que los vehículos quedan fuera de la puerta de la casa".

Consultado por Luis Ugalde si la zanja anunciada por las autoridades del país ya existe en la zona, respondió que "no, no están aún los trabajos en esta zona... Este hecho ocurrió a las 02:00 AM y a las 05:00 AM ya estaba en territorio boliviano".

La comuna enfrenta también una disminución poblacional significativa, lo que agrava la vulnerabilidad local.

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