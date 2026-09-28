Presidenta del Servel advierte por eventual recorte de 15% al presupuesto: Podría afectar preparación de elecciones de 2028

28 sept. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, advirtió que una eventual reducción de alrededor de 15% en el presupuesto del organismo para 2027 podría afectar parte de la preparación de las elecciones regionales y municipales de 2028.

La preocupación apunta especialmente a las pruebas de los sistemas de transmisión de resultados, que deben realizarse con anticipación para comprobar el funcionamiento de la tecnología utilizada durante los procesos electorales.

Servel advierte por preparación de elecciones

En conversación con La Tercera, Figueroa calificó como "bastante inédito" el nivel de reducción planteado, señalando que el presupuesto solicitado para 2027 correspondía a una continuidad respecto de los recursos requeridos habitualmente por el organismo.

"No se solicitó nada sobre ese presupuesto, sino un presupuesto muy similar a cómo se hacen los presupuestos en Chile, que son de continuidad, porque el presupuesto de un año electoral es un presupuesto que tiene otras características, otra dimensión, otras partidas", explicó.

La presidenta del Servel detalló que una parte importante de los recursos de 2027 estará destinada a preparar y probar los sistemas que permiten transmitir los resultados desde los locales de votación hasta el centro de cómputo del organismo.

"Es un sistema muy sofisticado porque la transmisión de los datos electorales tiene que ser confiable. Todo eso se prueba el año anterior", señaló.

Figueroa recalcó que esas pruebas no pueden trasladarse al mismo año de la elección. "No se puede hacer el año de la elección porque piensen que el año 2028 es muy encima y otro concepto que siempre transmito es que las elecciones no tienen ensayo general. Tú no puedes ensayar la elección. La elección es el día de la elección. Por tanto, las pruebas previas son muy importantes", afirmó.

"Nosotros requerimos del presupuesto 2027 para que las elecciones 2028 sean como siempre han sido en Chile", añadió.

Gobierno asegura que funcionamiento del Servel no estará en riesgo

La advertencia de Figueroa se produce mientras el Gobierno prepara el proyecto de Presupuesto 2027, que debe ingresar al Congreso este martes 30 de septiembre.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que la propuesta no busca poner en riesgo las funciones esenciales del organismo. "Queremos explicarle a la directora del Servel que no es un recorte propiamente tal. Tiene ciertos detalles que son de naturaleza técnica; no se va a poner en riesgo ninguna de las actividades esenciales que realiza el Servel", señaló el secretario de Estado.

El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, también afirmó que el Gobierno presentará un proyecto de presupuesto que permitirá cumplir con sus objetivos y aseguró que el correcto funcionamiento del organismo electoral no se verá perjudicado.

Figueroa, en tanto, señaló que el Servel envió un oficio al Ministerio de Hacienda para explicar sus reparos y que hasta ahora "no ha habido respuesta".

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