Delincuente sale de la cárcel y asesina a vendedora de empanadas que lo denunció por robo

Carmen Cecilia Contreras Illeras, una vendedora de empanadas de Bogotá, Colombia, fue asesinada en el barrio Santa Fe, en el centro de la capital. El sospechoso es un sujeto que fue denunciado tan solo días antes por la víctima, de 56 años, y sus familiares.

Según los familiares de Carmen, el criminal fue denunciado ante las autoridades el martes 13 de julio de 2021, después de que intentó arrebatar un celular, informó la revista Semana.

“En esa oportunidad no nos hace daño a ninguno. Toma un celular y emprende la huida, pero él se estrella a media cuadra con una van. Un policía salió de la nada y lo captura. Obviamente mi hermana, por esa impotencia y esa rabia, porque fue con un gran cuchillo, le recrimina mientras que la comunidad y otras personas golpean al delincuente”, contó Yesid, el hijo de Contreras, al portal Blu Radio.

No obstante, en 25 días quedó en libertad y regresó al lugar de trabajo de la mujer para asesinarla con un arma blanca, en represalia por haberlo denunciado.

Madre sacrificó su vida por la de su hija

Según el relato de Yesid, el criminal estuvo merodeando el área en una moto con otro hombre antes de cometer el asesinato, durante aproximadamente tres horas, y les advirtió que se iba a vengar.

La hija de Carmen Cecilia también quedó gravemente herida. Actualmente está en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad, donde lucha por salvar su vida y no sucumbir ante las heridas.

“Me confié, creí que iba a quedar así. Lo que uno ve en cámaras es que él empezó a rondar a mi hermana. Ya el día sábado viene en una moto con otro delincuente y no iba a robar, porque salta nuevamente hacia la misma tienda. A mi madre, que vive enfrente, le pega cinco puñaladas y a mi hermana tres. Él no media palabra, no dice que las va a robar ni nada”, dijo.

“Le dije, ‘llévese todo, ¿Qué quiere?’, pero no. Él iba a matar. Mi mamá por última vez en un acto de bondad entrega la vida por mi hermana. A quien él iba a matar era a mi hermana”, aseguró.

