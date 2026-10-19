Se preparan para las lluvias: La Reina identifica tres puntos críticos y refuerza monitoreo preventivo

19 oct. 2026 - 09:08 hrs.

¿Qué pasó?

Ante la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana, la Municipalidad de La Reina intensificó los trabajos preventivos en distintos puntos de la comuna, con el objetivo de reducir los riesgos asociados a las precipitaciones y reaccionar oportunamente frente a posibles emergencias.

En un despacho del matinal Mucho Gusto, el alcalde de La Reina, Manuel Palacios, explicó que los equipos municipales están trabajando en la limpieza de sumideros, poda de árboles y otras labores preventivas, especialmente en tres sectores de la comuna.

Además, el municipio cuenta con dispositivos electrónicos que permiten monitorear el comportamiento de los caudales y advertir sobre posibles crecidas, con el propósito de anticipar escenarios de riesgo y alertar a los vecinos.

Los tres puntos críticos de La Reina ante las lluvias

De cara al sistema frontal, los equipos municipales mantienen especial atención en tres sectores de la comuna:

Príncipe de Gales con Salvador Izquierdo.

Puentes Padre Hurtado.

Puente Aguas de Ramón.

En estos sectores se desarrollan labores preventivas, mientras maquinaria municipal trabaja en la limpieza y preparación de infraestructura para enfrentar las precipitaciones.

Las medidas incluyen la limpieza de sumideros para facilitar la evacuación de aguas lluvias, además de trabajos de poda de árboles y otras acciones destinadas a disminuir los riesgos durante el evento meteorológico.

Tecnología permitirá monitorear los caudales en tiempo real

Una de las principales herramientas preventivas corresponde a dispositivos electrónicos que miden variables como la altura del agua, el caudal y la velocidad de la corriente. La información permitirá observar cómo evolucionan las condiciones durante el sistema frontal y advertir oportunamente ante posibles situaciones de riesgo.

“Esperamos una situación compleja a nivel meteorológico. Hemos estado haciendo trabajos preventivos, sumideros de agua para que resista la cantidad de agua que va a caer en la comuna; ya los veníamos trabajando hace un par de meses”, señaló el alcalde Manuel Palacios en el despacho de Mucho Gusto.

En esa línea, explicó que los dispositivos permitirán monitorear el comportamiento del agua y contar con información actualizada para tomar decisiones: “Dispositivos electrónicos que miden el caudal, altura de agua, la velocidad en la que viene y poder alertar a los vecinos. Con esto podríamos tener en tiempo real cómo va evolucionando ese sistema frontal”, agregó.

Buscan anticiparse a posibles aluviones y alertar a los vecinos

Según explicó el jefe comunal, el monitoreo busca entregar información anticipada que permita activar medidas de prevención frente a eventuales crecidas y activación de quebradas.

El objetivo es contar con una alerta temprana que facilite la reacción de los equipos municipales y, si las condiciones lo requieren, permita advertir a los vecinos con anticipación.

Palacios indicó que este sistema podría entregar un margen de alrededor de media hora para conocer cómo evoluciona una situación de riesgo, aunque ese tiempo dependerá de las condiciones que se registren durante el evento meteorológico.

De esta manera, La Reina busca reforzar su capacidad de respuesta frente al sistema frontal, combinando trabajos preventivos en terreno con herramientas tecnológicas para monitorear los sectores más vulnerables.