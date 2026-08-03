El devastador saldo que dejó el sistema frontal en Ñuble: Casi mil kilómetros de caminos dañados

03 ag. 2026 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

La magnitud de los daños fue dada a conocer por el gobernador regional, Óscar Crisóstomo, junto al jefe regional de Seguridad y Emergencias, Álvaro Rivas, quienes entregaron un balance de la emergencia que golpeó a 19 comunas de la región. Según las autoridades, gran parte de la infraestructura vial sufrió severos daños debido a las intensas lluvias y al aumento del caudal de ríos y esteros.

El gobernador advirtió que el restablecimiento de la conectividad será una de las tareas más complejas, considerando que más del 70% de las rutas afectadas corresponden a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

"La situación más compleja será recuperar la conectividad vial. Esto implica un trabajo enorme tanto para el Ministerio de Obras Públicas como para los municipios", sostuvo.

Más de 970 kilómetros de caminos dañados

De acuerdo con el balance regional, los municipios reportaron un total de 971 kilómetros de caminos con distintos niveles de afectación, siendo Coihueco la comuna más golpeada con 196 kilómetros dañados. Le siguen Chillán, Quirihue y Trehuaco, donde también se registran importantes deterioros en la red vial.

Ante este escenario, el Gobierno Regional solicitó al MOP acelerar la reparación de socavones, puentes y pasarelas, además de pedir al Gobierno Central recursos extraordinarios para que los municipios puedan intervenir rápidamente los caminos rurales y vecinales afectados.

Más de mil personas afectadas y viviendas destruidas

El impacto del sistema frontal también se refleja en las cifras sociales. Hasta ahora, la emergencia deja 1.210 personas afectadas y 388 aisladas, principalmente en las comunas de Cobquecura, Ninhue, Ránquil y sectores cordilleranos.

Además, se realizaron 80 evacuaciones preventivas y actualmente 42 personas permanecen en nueve albergues habilitados en la región. En materia habitacional, el balance da cuenta de 200 viviendas con daños de distinta magnitud y seis completamente destruidas, todas ubicadas en la comuna de Coelemu.

Autoridades destacan inversiones que evitaron una emergencia mayor

Pese a la intensidad de las precipitaciones, las autoridades señalaron que las consecuencias pudieron ser aún más graves.

Durante los últimos tres años, se invirtieron más de $25 mil millones en obras de mitigación para reforzar las riberas de los ríos Niblinto, Perquilauquén, Chillán y Ñuble, infraestructura que permitió contener el avance de las aguas y proteger a diversas comunidades.

En tanto, el jefe regional de Seguridad y Emergencias, Álvaro Rivas, destacó el despliegue de maquinaria y equipos financiados por el Gobierno Regional. "Esta emergencia no ha tenido precedentes por la cantidad y frecuencia de agua caída, pero seguimos trabajando en terreno para apoyar directamente a los municipios y a las comunidades afectadas", afirmó.