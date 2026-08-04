Subsidio Unificado al Empleo: ¿Cuándo entra en vigencia el beneficio?

04 ag. 2026 - 14:00 hrs.

El mercado laboral se prepara para una de sus transformaciones más importantes en materia de incentivos estatales. Se trata del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), una política pública orientada a fortalecer la contratación formal, reducir la dispersión de los beneficios y simplificar el acceso a las ayudas económicas tanto para trabajadores como para empleadores de todo el país.

Este nuevo instrumento será administrado centralmente por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y reemplazará progresivamente al Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y al Bono al Trabajo de la Mujer (BTM). Con esta integración, el Estado busca unificar los criterios de acceso y migrar hacia un modelo de gestión con una administración 100% digital.

¿Cuándo entra en vigencia?

El Subsidio Unificado al Empleo entrará en vigencia en todo el territorio nacional a partir del 1 de octubre de este año.

A partir de allí, el país pondrá en marcha una nueva etapa en incentivos laborales, por lo que las autoridades y especialistas recomiendan a los interesados informarse con anticipación sobre las condiciones de postulación.

Cobertura ampliada a cuatro grupos prioritarios

El SUE enfocará sus recursos prioritarios en aquellas poblaciones que históricamente enfrentan mayores barreras para acceder o mantenerse en un puesto de trabajo. La cobertura contemplará cuatro grupos específicos:

Jóvenes

Mujeres

Personas mayores

Personas con discapacidad

La normativa contempla un subsidio que alcanzará hasta un 20% de la remuneración bruta mensual por un período máximo de 12 meses. En el caso de las personas con discapacidad, este beneficio se extenderá hasta por 15 meses.

El monto final será escalonado en función de los tramos de renta fijados por el reglamento y podrá llegar a un máximo de $185.000 mensuales, considerando el aporte combinado destinado tanto al trabajador como al empleador.

Requisitos y proceso de postulación 100 % digital

Para facilitar el acceso y evitar desplazamientos, todo el proceso de postulación se realizará exclusivamente de manera virtual a través del portal de Sence, sin intermediarios ni trámites en oficinas físicas. Según la modalidad de contratación, la solicitud podrá presentarla el trabajador o directamente la empresa empleadora.

Entre los requisitos clave para acceder destacan:

Mantener las cotizaciones previsionales y de salud al día.

Estar dentro de los tramos de renta fijados por la normativa.

Pertenecer a alguno de los grupos prioritarios resguardados por la ley.

Consejos de expertos ante la llegada de la nueva fecha

Frente al hito de inicio fijado para octubre, el director laboral de EDIG, José Miguel Martínez, aconseja preparar la documentación desde antes para no perder el beneficio por inconvenientes administrativos.

"Lo primero es verificar si se pertenece a alguno de los grupos beneficiarios y revisar que las cotizaciones previsionales estén al día. Muchas postulaciones se retrasan o no prosperar por no cumplir requisitos básicos que pueden solucionarse con anticipación", explicó.

Asimismo, el especialista sugiere tener la Clave Única activa, mantener la información personal y previsional al día en los registros del Estado y consultar periódicamente el sitio web del Sence.

Para las empresas, Martínez remarca que el SUE es una oportunidad concreta para promover la contratación formal: "Los empleadores deben informarse, porque en ciertos casos podrán postular directamente. Es una herramienta que incentiva el empleo formal y contribuye a incorporar al mercado laboral a personas que históricamente han enfrentado mayores dificultades de inserción", sentenció.

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