Influencer ucraniano se salvó del robo de su celular en la Alameda: "Es la primera vez que me pasa algo así en Chile"

04 ag. 2026 - 14:22 hrs.

Un influencer ucraniano (@ukraniekeoficial en TikTok) casi fue víctima del robo de su celular esta semana en Santiago, justo cuando iba caminando por la Alameda.

El hecho quedó captado a través de un registro compartido en la red social, donde mostró el momento en que se grababa a sí mismo cruzando la calle. Fue allí cuando de pronto un motochorro quiso quitarle el celular.

Sin embargo, la reacción del conocido artista fue más rápida y pudo evitar que se llevara el dispositivo. Unos segundos después, lo enfocó de lejos huyendo en la motocicleta.

La reacción del influencer ucraniano

Para el afectado no fue más que un susto, aunque en el mismo video aclaró que "es la primera vez que me pasa algo así en Chile".

@ukraniekeoficial Antes de que empiecen a leer esta historia: ¡Los invito a todos a mi concierto del 20 de agosto! Muy pronto voy a publicar toda la información. Sí, ya sé que hay que estar más atento. Pero, en ese momento, de verdad no entendí cómo pasó todo. Venía caminando desde el Metro Baquedano mientras ensayaba lo que iba a decir frente a la cámara y, por supuesto, estaba grabando un video. En un momento, un chico me reconoció y me pidió una foto. No descarto que haya podido ser una trampa, porque el teléfono del chico funcionaba muy mal. Entonces le ofrecí tomar la foto con mi celular y enviársela. Justo en ese momento, ese motociclista ya estaba dando vueltas por ahí. Lo vi y guardé el celular de inmediato. Cuando vi que se había alejado bastante, volví a sacar el teléfono y seguí grabando el video. Unos diez segundos antes de que casi me robaran el teléfono, un mesero de un restaurante me advirtió: «Ten cuidado con el celular». Después de eso empecé a grabar la última toma, la misma que están viendo ahora. Mi reacción súper rápida y el hecho de sujetar el teléfono con fuerza no le permitieron a ese **** en moto, con los brazos cortitos, robarme mi iPhone 17 Pro Max #artista #model #modelo #musica #chile ♬ sonido original - ukraniekeoficial

Por otra parte, expuso que tiene agendado un concierto para el 20 de agosto: "Podrás verme en vivo, conocerme y disfrutar de mis canciones. Además, habrá otros artistas invitados", destacó.

El influencer ucraniano tiene más de 6 mil seguidores en TikTok y se ha vuelto conocido entre los chilenos gracias a su presencia en los últimos días en nuestro país, donde, incluso, pudo ser testigo de las intensas precipitaciones en Santiago y visitar distintos lugares, como centros comerciales.

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