¿Cuánto gasta realmente un calientacamas?: Experto explica el impacto de esta opción en la cuenta de la luz

22 jul. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante el invierno, las personas usan diversas formas para capear el frío en sus hogares. En ese contexto, uno de los elementos preferidos a la hora de acostarse es el calientacamas. Sin embargo, algunos lo evitan porque creen que su costo y el impacto en la cuenta de la luz por mantenerlo encendido pueden ser elevados.

Pese a esa creencia popular, los expertos llaman a la tranquilidad. El ingeniero civil mecánico y director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, Javier Piedra Fierro, explicó en el programa Con Peras y Finanzas que este artefacto es una de las soluciones térmicas más económicas. "El calientacamas es de las pocas cosas que calientan que gastan poco", aseguró el especialista, derribando el mito de que se trata de un gasto excesivo.

¿Por qué es una alternativa económica?

La clave de su bajo consumo radica principalmente en su diseño y funcionamiento. Según detalló el ingeniero, este sistema funciona con un filamento muy delgado que requiere poca energía para entibiar la cama. Además, por razones de seguridad para evitar quemaduras, trabaja a temperaturas moderadas, lo que impide que se generen picos de alto consumo eléctrico.

Llevado a cifras concretas en el presupuesto familiar, el gasto resulta bastante bajo. El experto precisó que, considerando las tarifas eléctricas vigentes en Santiago, mantener encendido este artefacto tiene un costo aproximado de solo 12 pesos por hora, transformándolo en una opción sumamente accesible para pasar las noches más frías.

El calefactor, una alternativa menos conveniente

La situación cambia drásticamente al compararlo con otros sistemas de calefacción eléctrica tradicionales. Piedra Fierro advirtió que el extremo opuesto son los termoventiladores. Llamó a estos aparatos "un atentado al bolsillo" porque requieren mucha energía para calentar una habitación.

De esta forma, la evidencia demuestra que el calientacamas se posiciona como una de las alternativas más eficientes para enfrentar las bajas temperaturas. Usarlo durante las horas de descanso no solo garantiza una noche confortable, sino que además permite cuidar el presupuesto del hogar sin sorpresas desagradables en la boleta a fin de mes.