Dueño de la casa que Vivanco arrendaba en Las Condes revela millonarios depósitos en efectivo

14 abr. 2026 - 13:16 hrs.

El dueño de la propiedad ubicada en Camino San Antonio N° 1072, de la comuna de Las Condes -donde vivía la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco Martínez-, declaró ante Carabineros que los pagos de arriendo comenzaron realizándose mediante transferencia electrónica, pero que "posteriormente los pagos mayoritariamente fueron realizados mediante depósito en efectivo, por lo cual mi madre desconocía quién podría haber realizado el pago".

Así consta en el acta de declaración prestada el 4 de marzo pasado por Carlos Eduardo López Arancet, ingeniero comercial de 52 años, residente en Londres, ante personal del Departamento Antidrogas OS.7. de Carabineros. La diligencia se enmarca en la investigación por los delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, cohecho y lavado de activos, que lleva la Fiscalía Regional de Los Lagos.

El dato no es menor según señalan los investigadores, ya que el lavado de activos es precisamente uno de los delitos que se investigan en esta causa, y el uso de efectivo -en lugar de transferencias trazables- es uno de los mecanismos más comunes para ocultar el origen de dinero ilícito. La investigación busca determinar si los dineros que habrían sido pagados a Vivanco como coimas terminaron siendo utilizados, entre otras cosas, para financiar gastos cotidianos como el arriendo de su vivienda.

López Arancet indicó que es dueño de la propiedad desde aproximadamente el año 2015 y que vivió en ella hasta 2018, cuando se trasladó a Londres. Señaló que puso el inmueble en arriendo a través de una corredora de propiedades, y que fue la encargada de esa empresa quien lo contactó en 2021 para informarle de una potencial arrendataria, "comentándome que correspondía a una ministra de la Corte Suprema".

El contrato fue firmado el 1 de mayo de 2021, fijando un canon mensual de 88,16 UF, lo que equivale al día de hoy a aproximadamente $3,5 millones mensuales. El contrato era hasta 2023, pero Vivanco solicitó ampliar el período, a lo que el arrendador accedió.

El testigo señaló que los primeros pagos fueron realizados mediante transferencia electrónica por parte de Víctor Gonzalo Migueles Oteíza —pareja de Vivanco—, pero que luego los depósitos comenzaron a llegar en efectivo, sin que su madre, quien administraba el arriendo en Chile, pudiera identificar quién los realizaba.

A partir de junio o julio de 2025, según declaró, Vivanco le escribió para manifestarle que tenía "problemas económicos producto de diferentes problemas de salud y problemas legales", solicitándole paciencia si se atrasaba con los pagos.

Desde entonces, señaló, comenzó a tener "un comportamiento irregular con los pagos del arriendo", aunque le enviaba por WhatsApp "los comprobantes de depósito en efectivo relacionados al arriendo".

López Arancet ofreció voluntariamente exportar ese chat y entregarlo a los investigadores. El testigo agregó que Vivanco "me cobraba mucho de los gastos que hacía en la casa, como problemas estructurales o derivados de los mismos", e indicó que en una oportunidad se le inundó el subterráneo y fue contactado para cobrarle "los daños y perjuicios derivados de esa situación".

Respecto a Migueles Oteíza, señaló que en esa misma oportunidad tuvo comunicaciones telefónicas con él, instancia en que le estaba cobrando 10 millones de pesos por los daños.

Al momento de prestar declaración, López Arancet señaló que haría gestiones junto a su madre para reunir cartolas bancarias y aportar mayores antecedentes a la investigación.