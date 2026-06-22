¿Con quién jugaría Argentina en los dieciseisavos? El cruce más esperado del Mundial 2026

22 jun. 2026 - 11:50 hrs.

Mientras Argentina juega hoy ante Austria buscando sellar su clasificación (desde las 13:00 horas), en el fútbol no solo importa ganar: también importa cómo se gana y qué posición se ocupa en la tabla. Porque el rival que espere a la Albiceleste en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dependerá exactamente de eso.

La zona H tiene especial relevancia para los argentinos porque de ahí saldrá su rival en la fase eliminatoria. El primero del Grupo J se cruzará con el segundo del H, y el segundo del J irá contra el líder del H.

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Cómo está el Grupo H hoy

España goleó a Arabia Saudita 4-0 y lidera el Grupo H con 4 puntos. Uruguay, que empató 2-2 con Cabo Verde, va segundo con 2 puntos e igual diferencia de goles que Cabo Verde, también con 2 puntos. Arabia Saudita está última con 1 punto. El grupo se definirá el viernes 26 de junio con los partidos Uruguay vs. España y Arabia Saudita vs. Cabo Verde disputándose en simultáneo.

Escenario más probable: Argentina vs. Uruguay

Si Argentina termina primera del Grupo J, enfrentará al segundo del Grupo H en Miami el jueves 3 de julio a las 16:00 horas de Chile. Con España prácticamente asegurada en el primer lugar del Grupo H, el rival más probable para Argentina en ese escenario es Uruguay, siempre que la Celeste supere a Cabo Verde o España en la última jornada. Sería un duelo histórico: dos bicampeones mundiales sudamericanos, con Messi y Darwin Núñez como grandes figuras, en un estadio de Miami repleto de hinchas de ambos países.

Escenario alternativo: Argentina vs. España

Si Argentina termina segunda del Grupo J, su rival sería el primero del Grupo H, que hoy es España, el jueves 2 de julio a las 16:00 horas de Chile en Los Ángeles. Un Argentina-España en dieciseisavos sería el partido más atractivo de esa ronda: la vigente campeona del mundo contra la vigente campeona de Europa, con Messi frente a Lamine Yamal y Pedri. Un duelo de generaciones en el estadio más caro del mundo.

Escenario sorpresa: Argentina vs. Cabo Verde

Existe también la posibilidad de que Cabo Verde termine segundo del Grupo H si Uruguay pierde ante España y los caboverdianos ganan a Arabia Saudita con una diferencia de goles favorable. Sería la mayor sorpresa posible del cruce, aunque las probabilidades son bajas dado el nivel de los otros equipos del grupo.

Cuándo se sabrá el rival definitivo de Argentina

Todo se define el viernes 26 de junio, cuando se dispute la última jornada del Grupo H con Uruguay vs. España y Arabia Saudita vs. Cabo Verde jugando en simultáneo. Ese mismo día Argentina cerrará su fase de grupos ante Jordania. Los cuatro resultados combinados determinarán quién enfrenta a quién en los dieciseisavos de final del 2 y 3 de julio.

Los próximos partidos de Argentina en Chile

Hoy lunes 22 de junio — Argentina vs. Austria — 15:00 horas — AT&T Stadium, Dallas — Chilevisión, DSports, Paramount+ y Disney+

— Argentina vs. Austria — 15:00 horas — AT&T Stadium, Dallas — Chilevisión, DSports, Paramount+ y Disney+ Sábado 27 de junio — Jordania vs. Argentina — 22:00 horas — AT&T Stadium, Dallas — DSports y Paramount+

— Jordania vs. Argentina — 22:00 horas — AT&T Stadium, Dallas — DSports y Paramount+ Jueves 3 de julio — Dieciseisavos de final (si termina 1º) — 16:00 horas — Hard Rock Stadium, Miami

— Dieciseisavos de final (si termina 1º) — 16:00 horas — Hard Rock Stadium, Miami Miércoles 2 de julio — Dieciseisavos de final (si termina 2º) — 16:00 horas — SoFi Stadium, Los Ángeles

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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