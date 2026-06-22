Suspenden partido entre Francia e Irak por alerta de tormenta severa en Filadelfia: Hinchas debieron buscar refugio

22 jun. 2026 - 18:15 hrs.

El partido del Mundial que Francia e Irak disputan en la tarde de este lunes en Filadelfia fue suspendido de forma temporal debido a una alerta de tormenta severa en el estadio, informaron fuentes de la organización a periodistas.

El anuncio oficial de suspensión fue comunicado minutos después de que ambos equipos se retiraran al vestuario al término de la primera parte, que cerró con victoria 1 a 0 de los galos y en la que la lluvia apareció desde el minuto 36.

Pero los aficionados que colmaron el Lincoln Financial Field, con capacidad para más de 65.000 espectadores, fueron conminados antes a retirarse de las tribunas y buscar refugio dentro del estadio a través de un mensaje en los parlantes y la pantalla gigante.

Francia busca la clasificación

El Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está compuesto por las selecciones de Noruega, Francia, Senegal e Irak.

Francia ha tenido un inicio muy firme. En su debut, el combinado dirigido por Didier Deschamps derrotó con autoridad por 3 a 1 a una competitiva selección de Senegal.

La impecable actuación de Mbappé en el Mundial

Por su parte, Kylian Mbappé está firmando una Copa del Mundo espectacular y ya acumula 3 goles en lo que va del torneo, sumando el tanto anotado este lunes frente a Irak.

El capitán francés se estrenó con un doblete decisivo ante Senegal, lo que le permitió convertirse en el máximo goleador histórico de su selección (llegando a 58 tantos y superando a Olivier Giroud).

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