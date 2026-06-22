Argentina se suma: Estos son los equipos que ya clasificaron a dieciseisavos del Mundial 2026

22 jun. 2026 - 16:19 hrs.

El Mundial 2026 comienza a definir a sus primeros clasificados para la fase eliminatoria. Con la disputa de la segunda fecha de la fase de grupos, algunas selecciones ya aseguraron matemáticamente su presencia en los dieciseisavos de final, mientras otras siguen luchando por mantenerse con vida en el torneo.

La más reciente en sellar su clasificación fue Argentina, que derrotó por 2-0 a Austria y alcanzó los seis puntos en dos partidos, convirtiéndose en el cuarto equipo en asegurar su boleto a la siguiente ronda.

Los cuatro clasificados a dieciseisavos de final

Tras las primeras jornadas del campeonato, estas son las selecciones que ya aseguraron su presencia en la fase eliminatoria:

Argentina

México

Estados Unidos

Alemania

En el caso de la selección argentina, el equipo ha tenido un comienzo perfecto con dos victorias en igual número de encuentros, logrando seis puntos de seis posibles y confirmando su condición de candidata al título.

Además, gran parte del protagonismo ha recaído en Lionel Messi, quien ya acumula cinco goles en el torneo y se posiciona entre las grandes figuras de la competencia.

Así se juega el nuevo formato del Mundial

La edición 2026 estrenó un nuevo sistema de competencia con 48 selecciones participantes, ampliando considerablemente el número de equipos respecto a torneos anteriores.

Bajo este formato, avanzan a dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, por lo que varias selecciones todavía mantienen opciones de clasificación.

Las próximas jornadas serán decisivas para definir el cuadro completo de la fase eliminatoria y conocer a los equipos que continuarán en carrera por el título mundial.

Los primeros eliminados del torneo

Mientras algunos celebran su clasificación, otras selecciones ya quedaron sin opciones de avanzar: Hasta el momento, Turquía, Túnez y Haití son los primeros equipos eliminados matemáticamente del Mundial 2026, quedando fuera de la lucha por un lugar en la fase eliminatoria.

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