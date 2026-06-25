Revelan estado de salud de Nelson Acosta tras ser ingresado a urgencias por "cuadro respiratorio"

25 jun. 2026 - 16:48 hrs.

¿Qué pasó?

El histórico entrenador de la Selección Chilena, Nelson Acosta, debió ser ingresado a urgencias en las últimas horas por un cuadro respiratorio, informaron por medio de un comunicado.

La Clínica Alemana señaló que el exestratega de "La Roja" ingresó al recinto médico en la noche del miércoles.

Acosta está en "la Unidad de Cuidados Intermedios, donde permanece con soporte respiratorio, a la espera de los resultados de estudios y de su respuesta al tratamiento", se reportó.

Problemas médicos en mayo

El exentrenador del conjunto nacional —con el que fue al Mundial de Francia 1998— ya había presentado problemas de salud a fines de mayo.

En ese momento, debió ser trasladado desde la región de O'Higgins a la Clínica Alemana, y evolucionó de manera positiva.

Silvana Acosta, hija del exdirector técnico, grabó un video durante ese periodo para informar que su padre estaba siendo atendido "en una clínica con todas las atenciones que necesita, confortado y avanzando en su salud cada día un pasito más".

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