Destacado DT del fútbol mundial festejó su cumpleaños con la camiseta de la Selección Chilena

16 jun. 2026 - 20:55 hrs.

¿Qué pasó?

Una inesperada sorpresa para los fanáticos locales dejó el viaje de Jürgen Klopp en Estados Unidos. El emblemático estratega alemán, recordado por sus exitosos ciclos en el fútbol inglés y alemán, se encuentra en Norteamérica trabajando en las transmisiones televisivas del Mundial 2026.

Fue en medio de ese despliegue donde el director técnico cumplió 59 años este martes. Para festejarlo, optó por una intensa jornada deportiva que inmortalizó en sus redes sociales, desatando el furor inmediato en nuestro país por el particular uniforme que decidió vestir para la ocasión.

Origen de la camiseta

El entrenador subió una fotografía tras jugar un partido de pádel en el que estuvo acompañado por el histórico basquetbolista de la NBA, Dirk Nowitzki, junto a su esposa Jessica y el presentador de televisión Johannes Kerner. En el registro, el DT aparece sonriente luciendo el uniforme suplente de la Selección Chilena.

La polera con la que posó Klopp, es la tercera equipación de La Roja que rinde homenaje al desierto florido, al fenómeno que se produce en el desierto de Atacama. El diseño, que destaca por sus sutiles detalles florales sobre fondo blanco, se robó el protagonismo de la publicación.

Las reacciones de la foto

Fueron varias las reacciones que generó el director técnico al posar con la camiseta nacional, en esa línea, una de las que más destacó fue la del exfutbolista Mark González, quien le escribió: “Linda camiseta, jefe”. Ambos han compartido en los partidos de las leyendas del Liverpool, equipo en el que el volante chileno jugó en Inglaterra.

Como era de esperarse, el posteo se inundó rápidamente de comentarios de hinchas chilenos. Más allá de los elogios por la indumentaria, los fanáticos aprovecharon el momento para bromear e incluso candidatear formalmente al estratega para asumir como entrenador de nuestra selección, que actualmente busca director técnico.

"Un cumpleaños que definitivamente nunca olvidaré", remató el propio Klopp en sus redes, firmando una de las anécdotas más comentadas por la hinchada chilena en lo que va de Mundial.