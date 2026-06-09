Chile supera a RD Congo con dos golazos de Osorio y Sepúlveda: Partido se jugó a puertas cerradas

09 jun. 2026 - 14:55 hrs.

La Selección Chilena logró reencontrarse con los abrazos. En su último desafío amistoso de la presente Fecha FIFA, el combinado dirigido por Nicolás Córdova se impuso por 2-1 a la República Democrática del Congo. El encuentro se disputó este martes a puertas cerradas, en el Stade de la Source de la ciudad francesa de Orleans.

El triunfo significó un tremendo desahogo para el "Equipo de Todos", que venía de una amarga derrota frente a Portugal en Oeiras. A pesar de las numerosas bajas por lesión que afectaron la planificación del estratega nacional —como Ben Brereton, Marcelino Núñez y Clemente Montes, entre otros—, el recambio chileno supo sacar adelante un compromiso que asomaba sumamente complejo ante una escuadra africana clasificada al Mundial.

Un primer tiempo para el olvido

La primera mitad del compromiso estuvo marcada por la desconexión y el juego brusco. Durante los primeros 45 minutos, el trámite fue preocupante y dejó una particular estadística para la escuadra nacional: Chile no registró ni un solo remate directo a la portería de Lionel Mpasi.

El elenco congolés, dirigido por el francés Sébastien Desabre, impuso sus términos físicos desde el arranque. De hecho, apenas a los 9 minutos de juego, la joya nacional Darío Osorio recibió un durísimo golpe por parte de Yoane Wissa que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Córdova.

El juego se tornó trabado, con escasas ocasiones en las áreas, salvo por un remate aislado de Noah Sadiki que contuvo con seguridad el guardameta chileno Lawrence Vigouroux y un grosero error defensivo cerca del descanso que Víctor Felipe Méndez logró resolver a tiempo dentro del área propia.

Además, el arbitraje del tunecino Mahrez Melki sumó polémica al no sancionar una clara mano del lateral Aaron Wan-Bissaka tras un centro de Gabriel Suazo, sumado a una severa infracción contra Gonzalo Tapia dentro del área africana que todo el banco nacional reclamó como penal.

El despertar y los golazos en el complemento

En el segundo tiempo, la historia cambió radicalmente. Nicolás Córdova ordenó a sus dirigidos adelantar las líneas y buscar mayor verticalidad, una instrucción que rápidamente dio dividendos. A los 51 minutos, Lucas Cepeda avisó con un potente remate que exigió al meta africano.

Apenas unos segundos más tarde llegó la genialidad del partido. Darío Osorio capturó un balón fuera del área grande y, con un zapatazo descomunal, clavó la pelota de lleno en el ángulo superior izquierdo del arco congolés para decretar la apertura de la cuenta.

Con el marcador a favor, Córdova movió el tablero de manera masiva a los 80 minutos para refrescar las piernas del equipo, lo que permitió el ingreso de piezas como Iván Morales, Rodrigo Echeverría y Matías "Tucu" Sepúlveda.

Fue precisamente este último quien se transformó en el héroe del desenlace. En el minuto 86, Sepúlveda asumió la responsabilidad de ejecutar un tiro libre en las cercanías del área grande y, con una precisión de cirujano, colgó el balón en un ángulo imposible para establecer el 2-0 transitorio.

Final con dramatismo

La tranquilidad chilena duró muy poco. Solo un minuto después del golazo de Sepúlveda, a los 87', el defensor Joris Kayembe armó una lucida acción individual por la banda y sacó un remate esquinado que batió a Vigouroux, firmando el descuento para la República Democrática del Congo.

Los minutos finales del compromiso sumaron dramatismo y tensión, pero la retaguardia de La Roja resistió con solvencia hasta el pitazo final del réferi tunecino.

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