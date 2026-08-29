Ballena varó con cuerdas atadas al cuerpo y la cola en playa de Los Muermos: Sernapesca presentará denuncia

29 ag. 2026 - 08:34 hrs.

¿Qué pasó?

Personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) llegó hasta la playa Pin Uno, ubicada en la comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos, para verificar la presencia de una ballena que varó con cuerdas atadas al cuerpo y cola.

Desde Sernapesca recibieron una alerta desde la Armada, advirtiendo sobre la presencia del ejemplar en la playa. Al llegar, pudieron constatar los cabos atados en la aleta caudal y el cuerpo del cetáceo.

La ballena se encontraba en un avanzado estado de descomposición, por lo que no fue posible determinar la especie, ni realizar toma de muestras.

Sin embargo, desde Sernapesca informaron que "vamos a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que, en la medida de lo posible, se investigue cómo ocurrió este incidente y determinar eventuales responsabilidades".

En este sentido, Cristian Hudson, director regional de Sernapesca en Los Lagos, indicó que "vamos a entregar fotografías detalladas del estado en el que se encontraba el ejemplar y la evidencia de los cabos atados a su cuerpo y cola".