Confirmado | Qué hacer si quedaste sin trabajo en Chile: cómo saber si tu despido es legal y qué debe tener tu finiquito

02 sept. 2026 - 01:31 hrs.

Quedarse sin trabajo en Chile activa una serie de pasos legales y administrativos que muchas personas desconocen y que pueden marcar la diferencia entre recibir todo lo que corresponde por ley o perder derechos por firmar documentos sin revisarlos.

La Dirección del Trabajo, ChileAtiende y la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) establecen un orden claro de trámites que se deben seguir tras el término de un contrato, tanto para asegurar que el despido sea legal como para acceder a los beneficios económicos disponibles durante la cesantía.

A continuación, revisa el paso a paso oficial para proteger tus derechos laborales desde el primer día sin trabajo.

¿Qué hacer inmediatamente después de quedar sin trabajo?

Según la guía oficial de ChileAtiende, existen cuatro acciones prioritarias que debes realizar apenas te comunican el término de tu contrato de trabajo:

Verificar si tu despido es legal .

. Revisar detalladamente tu finiquito .

. Firmar y ratificar el finiquito ante un ministro de fe.

Presentar un reclamo o demanda si tus derechos no fueron respetados.

Cada uno de estos pasos tiene plazos y procedimientos definidos por el Código del Trabajo.

¿Cómo saber si mi despido es legal?

Un despido en Chile debe estar fundado en una causal legal establecida en el Código del Trabajo. Las principales son:

Artículo 159 : mutuo acuerdo, renuncia, vencimiento de plazo, conclusión del servicio o caso fortuito.

: mutuo acuerdo, renuncia, vencimiento de plazo, conclusión del servicio o caso fortuito. Artículo 160 : causales imputables al trabajador, como faltas graves, ausencias injustificadas o incumplimiento contractual. En estos casos no corresponde indemnización .

: causales imputables al trabajador, como faltas graves, ausencias injustificadas o incumplimiento contractual. En estos casos . Artículo 161: necesidades de la empresa o desahucio. Estas causales sí dan derecho a indemnización por años de servicio.

El empleador está obligado a entregar la carta de despido por escrito, indicando la causal exacta y los hechos que la justifican. También debe enviar una copia a la Inspección del Trabajo dentro de los plazos legales.

¿Qué debe incluir el finiquito?

El finiquito es el documento que pone término formal a la relación laboral y debe contener todos los pagos pendientes que le corresponden al trabajador. Entre ellos:

Sueldo del mes en curso hasta la fecha de término.

Feriado proporcional o feriado pendiente no utilizado.

o feriado pendiente no utilizado. Semana corrida, si aplica al tipo de contrato.

Aguinaldos, bonos y comisiones pendientes.

Cotizaciones previsionales al día.

Indemnización por años de servicio , cuando la causal es del Artículo 161.

, cuando la causal es del Artículo 161. Indemnización sustitutiva del aviso previo, si el empleador no dio los 30 días de aviso.

Recomendación clave: nunca firmes un finiquito sin haberlo revisado con calma. Una vez firmado y ratificado, sus efectos legales son prácticamente irreversibles.

¿Dónde se firma y ratifica el finiquito?

Para que el finiquito tenga validez legal, debe ser firmado y ratificado ante un ministro de fe. Los organismos habilitados son:

Una Notaría Pública .

. La Inspección del Trabajo correspondiente al domicilio del empleador.

correspondiente al domicilio del empleador. El presidente del sindicato al que perteneces.

al que perteneces. El delegado de personal.

La ratificación es el momento en que puedes hacer reservas sobre montos o conceptos con los que no estás de acuerdo, dejando constancia por escrito antes de firmar.

¿Qué hago si no estoy de acuerdo con el finiquito?

Si consideras que tu despido fue injustificado, indebido o improcedente, o que el finiquito no incluye todos los pagos que corresponden, tienes dos alternativas:

Presentar un reclamo administrativo ante la Inspección del Trabajo, que citará al empleador a un comparendo de conciliación. Interponer una demanda laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo. El plazo es de 60 días hábiles desde la separación, ampliable hasta 90 días en ciertos casos.

En ambos procedimientos puedes solicitar el pago de indemnizaciones con recargos que van del 30% al 100%, según la gravedad de la infracción.

¿Qué otros pasos debo seguir tras el finiquito?

Una vez cerrado el término de contrato, quedan pendientes trámites igual de importantes para proteger tus ingresos y tu salud durante la cesantía:

Solicitar el Seguro de Cesantía en la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

en la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC). Revisar si calificas para el Fondo de Cesantía Solidario o el Subsidio de Cesantía.

o el Subsidio de Cesantía. Actualizar tu tramo en Fonasa o gestionar la continuidad con tu Isapre.

o gestionar la continuidad con tu Isapre. Inscribirte en la Bolsa Nacional de Empleo .

. Postular a cursos gratuitos de SENCE para mejorar tu empleabilidad.

Para revisar el detalle de todos los trámites y beneficios disponibles, puedes visitar la guía oficial de ChileAtiende o acudir directamente a la Inspección del Trabajo más cercana a tu domicilio.