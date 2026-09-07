Cuatro conductores fueron detenidos tras ser sorprendidos a hasta 170 km/h en Costanera Norte

07 sept. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro personas fueron detenidas por conducción temeraria luego de ser sorprendidas circulando a velocidades de hasta 170 km/h en la Autopista Costanera Norte, en el marco de un operativo desarrollado por Carabineros.

La fiscalización se realizó a la altura del kilómetro 7,5, donde los funcionarios detectaron tres automóviles y una motocicleta desplazándose a velocidades que fluctuaban entre los 163 y 170 km/h.

El registro más alto correspondió a un Peugeot 3008, cuyo conductor circulaba a 170 km/h.

Los vehículos que fueron detectados

Durante el procedimiento también fueron fiscalizados una motocicleta BMW S1000, que se desplazaba a 167 km/h, además de un Audi A1 y un BMW X1, ambos circulando a 163 km/h.

Los cuatro conductores fueron sometidos a controles para establecer una eventual presencia de alcohol, sin que se registrara consumo en ninguno de los casos. Carabineros también verificó la documentación de los conductores y de los vehículos involucrados.

Dos vehículos fueron retirados de circulación

Durante la revisión, los funcionarios constataron que el Audi A1 y el BMW X1 mantenían su revisión técnica vencida.

Debido a esta situación, ambos vehículos fueron retirados de circulación y trasladados hasta el aparcadero de Custodia Metropolitana.

Los antecedentes correspondientes a los cuatro procedimientos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, a la espera de las instrucciones correspondientes.

Carabineros advierte sobre los riesgos de circular a alta velocidad

Desde la 32ª Comisaría de Tránsito y Carreteras señalaron que este tipo de fiscalizaciones busca detectar y retirar de circulación conductas que representan un riesgo para quienes utilizan las autopistas.

A una velocidad de 170 km/h, un vehículo recorre cerca de 47 metros en un segundo, reduciendo considerablemente el margen disponible para reaccionar frente a una situación imprevista en la carretera.

Desde Carabineros reiteraron que los límites de velocidad constituyen una medida de seguridad vial destinada a disminuir tanto la posibilidad de que ocurra un siniestro como la gravedad de sus consecuencias.