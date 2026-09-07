Mascotas superan a los hijos en los hogares chilenos: Perros y gatos ganan espacio en las familias

07 sept. 2026 - 01:20 hrs.

¿Qué pasó?

Perros y gatos ocupan un lugar cada vez más importante dentro de los hogares chilenos. Ya no se trata solamente de animales de compañía: para una amplia mayoría de sus dueños, forman parte del núcleo familiar y tienen un espacio relevante en la vida cotidiana.

Así lo muestra el estudio de Cadem sobre mascotas, que da cuenta de cómo ha evolucionado la relación entre los chilenos y sus animales de compañía. Uno de los principales resultados de la medición es que el 79% de los dueños considera que su mascota es un miembro más de la familia.

La cifra refleja una tendencia hacia hogares donde perros y gatos adquieren un mayor protagonismo y donde sus necesidades comienzan a ser consideradas en distintas decisiones de la vida cotidiana.

Mascotas como parte de la familia

La percepción sobre los animales de compañía ha cambiado y hoy su presencia dentro del hogar va mucho más allá de la simple tenencia.

De acuerdo con la medición, una amplia mayoría de los dueños reconoce a sus mascotas como integrantes de la familia, una percepción que se relaciona con el nivel de preocupación que existe por su bienestar y calidad de vida.

Esta mirada también se traduce en decisiones concretas. Los animales comienzan a ser considerados en aspectos como las rutinas del hogar, los gastos y la organización de las actividades cotidianas.

Dispuestos a cambiar sus hábitos por sus mascotas

El vínculo también tiene un impacto directo en el estilo de vida de sus dueños. Según el estudio, el 77% de los chilenos asegura que cambiaría su estilo de vida para mejorar la calidad de vida de su mascota.

Esto puede implicar modificar horarios, adaptar rutinas o priorizar determinadas necesidades relacionadas con su cuidado.

El dato muestra que la relación entre las personas y sus animales no se limita a la compañía, sino que también puede influir en las decisiones que se toman dentro del hogar.

Un nuevo rol para perros y gatos

El fenómeno forma parte de una transformación más amplia en la manera en que los hogares entienden la convivencia con animales.

Las llamadas familias multiespecie describen precisamente esta realidad: hogares en los que perros y gatos son incorporados a la dinámica familiar y considerados al momento de organizar distintos aspectos de la vida cotidiana.

En este escenario, la mascota adquiere un rol que combina compañía, afecto y responsabilidades asociadas a su cuidado.

Mascotas y los cambios en los hogares chilenos

El mayor protagonismo de los animales de compañía también ocurre en medio de cambios en la composición de los hogares del país.

De acuerdo con los antecedentes incluidos en la medición, el promedio de mascotas en los hogares chilenos alcanza 2,4, una cifra que supera el promedio de hijos.

Más allá de establecer una relación directa entre ambos fenómenos, el dato permite observar cómo las mascotas han ganado espacio dentro de las familias y cómo su presencia se ha consolidado como parte de las nuevas formas de convivencia.

Una relación que también mueve decisiones

El mayor reconocimiento de perros y gatos como integrantes del hogar también tiene consecuencias en las decisiones de sus dueños.

La alimentación, los controles de salud, los cuidados y otros gastos asociados forman parte de una relación que requiere tiempo y recursos.

En este contexto, los resultados de Cadem muestran que el vínculo con las mascotas no solo es afectivo, sino que también tiene una dimensión práctica: para una mayoría de los dueños, mejorar su bienestar es motivo suficiente para realizar cambios en su propia vida.

Los resultados reflejan así una transformación en la relación entre los chilenos y sus animales de compañía, donde perros y gatos han pasado a ocupar un lugar cada vez más central dentro de los hogares.