Beneficio por años cotizados: ¿Cuánto deben haber cotizado las mujeres para recibirlo?

07 sept. 2026 - 07:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados (BAC) es uno de los aportes contemplados en la reforma de pensiones y consiste en un pago mensual que se suma a la pensión de las personas que cumplen las condiciones establecidas.

El beneficio busca reconocer los períodos en que las personas realizaron cotizaciones previsionales y se entrega de acuerdo con la cantidad de años cotizados, considerando un límite máximo para el cálculo.

¿Quiénes pueden recibir el Beneficio por Años Cotizados?

El aporte está dirigido a personas pensionadas que tengan 65 años o más y cumplan con el período mínimo de cotizaciones establecido según su sexo.

En el caso de las mujeres, el requisito inicial es contar con al menos 10 años de cotizaciones, equivalentes a 120 meses, los que pueden ser continuos o discontinuos.

Para los hombres, en tanto, el requisito es contar con al menos 20 años de cotizaciones, equivalentes a 240 meses.

¿Cuánto deben haber cotizado las mujeres para recibirlo?

Las mujeres deben tener inicialmente un mínimo de 10 años cotizados para acceder al beneficio. Esto equivale a 120 meses de cotizaciones, sin que sea necesario que hayan sido realizadas de manera continua.

Por lo tanto, una mujer que tenga 10 años de cotizaciones puede cumplir con el requisito mínimo establecido para acceder al Beneficio por Años Cotizados, siempre que reúna las demás condiciones exigidas.

¿Cuánto dinero entrega el beneficio?

El aporte corresponde a 0,1 UF mensual por cada año cotizado, con un máximo de 25 años considerados para el cálculo. Esto significa que el tope del beneficio es de 2,5 UF mensuales.

Por ejemplo, una persona que tenga 10 años cotizados puede acceder a un beneficio equivalente a 1 UF mensual, mientras que quien alcance los 25 años puede llegar al máximo de 2,5 UF mensuales.

¿Las cotizaciones deben ser continuas?

No. Para cumplir con el requisito de años cotizados se consideran períodos continuos o discontinuos. De esta manera, las cotizaciones realizadas en distintos períodos pueden ser contabilizadas para determinar si se alcanza el mínimo exigido.

En el caso de las mujeres, inicialmente se consideran los 10 años de cotizaciones como requisito para acceder al beneficio.

¿Desde cuándo se entrega?

El Beneficio por Años Cotizados comenzó a pagarse desde enero de 2026 a quienes cumplen las condiciones establecidas.

El aporte corresponde a un beneficio mensual que se suma a la pensión y forma parte de las prestaciones del nuevo Seguro Social Previsional.

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