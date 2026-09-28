Inspirada en el Cerro el Plomo: Marca suiza abre nueva tienda en Chile

28 sept. 2026 - 15:42 hrs.

La marca suiza de ropa deportiva On anunció la apertura de una nueva tienda en Chile, ubicada en el centro comercial Parque Arauco, en la comuna de Las Condes, Santiago.

El nuevo espacio reemplazará al actual local de la marca en la capital y fue diseñado con el objetivo de ofrecer una experiencia más amplia y premium para sus clientes. La tienda contará con las últimas colecciones de calzado, ropa y accesorios deportivos de On.

El primer Run Club de On en Chile

Uno de los principales atractivos del nuevo local será la incorporación del Santiago On Run Club, el primer club de running de la marca dentro de una tienda en Chile.

Este espacio estará destinado a que runners y personas interesadas en el movimiento puedan reunirse, entrenar y formar una comunidad.

En el nuevo establecimiento estará disponible la gama de calzado, ropa y accesorios de alto rendimiento de la marca, con colecciones orientadas al running, trail y actividades del día a día.

Un diseño inspirado en el cerro El Plomo

El diseño de la tienda también busca vincularse con el entorno local. Según explicó la compañía, la propuesta combina la ingeniería suiza de On con inspiración en el cerro El Plomo, de 5.424 metros de altura.

Para ello, el espacio utiliza materiales como madera de lenga, yeso texturizado y cuarcita andina, buscando generar una conexión con el paisaje de los Andes.

“La vibrante cultura deportiva y outdoor de Chile encaja a la perfección con nuestra misión: encender la llama del espíritu de superación mediante el movimiento”, señaló Fiorella Palacios, directora general de On para Latinoamérica.

La ejecutiva agregó que la nueva tienda permitirá a la compañía conectar con la comunidad de runners de Santiago mediante un espacio más amplio y la incorporación del club de running dentro del establecimiento.

La apertura contempla además una serie de eventos especiales y promociones durante la semana del 12 de octubre, instancia en la que los visitantes podrán conocer las novedades de la marca, participar en actividades de running y acceder a experiencias exclusivas en la tienda.

La nueva tienda On estará ubicada en Parque Arauco Shopping Mall, Av. Presidente Kennedy 5413, Las Condes, Santiago. Su horario será de lunes a jueves de 10:00 a 20:30 horas; viernes y sábado de 10:00 a 21:00 horas; y domingo de 11:00 a 20:30 horas.

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