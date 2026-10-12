PDI rescata a cuatro perros abandonados hace más de dos meses en presunto criadero clandestino en Lampa

12 oct. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Lampa rescataron a cuatro perros que se encontraban en condiciones de abandono y presunto maltrato al interior de un inmueble de la comuna, que habría funcionado como un criadero clandestino.

Se trata de tres bulldogs franceses y un bull terrier, que permanecían encerrados en caniles de reducido tamaño, entre sus propias deposiciones y sin acceso a agua ni alimento.

El procedimiento se inició luego de que la fundación Rescatando Patitas recibiera información de vecinos sobre la situación de los animales. Ante estos hechos, el pasado 8 de octubre la PDI presentó una denuncia de oficio ante el Ministerio Público y obtuvo autorización para ingresar y registrar la propiedad.

Durante las diligencias, los detectives establecieron que el responsable del inmueble no se presentaba en el lugar desde hacía más de dos meses. Durante ese tiempo, los perros habrían sobrevivido gracias a los vecinos, quienes les proporcionaban comida a través del cierre perimetral.

Tras el rescate, los cuatro animales fueron evaluados por un equipo médico veterinario de la Municipalidad de Lampa y entregados bajo la figura de depositario provisional a la encargada de la fundación Rescatando Patitas.

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El inspector Rodrigo González, de la BICRIM Lampa, destacó la importancia de denunciar este tipo de situaciones. “Es fundamental que quienes sean testigos de situaciones de maltrato animal o tenencia irresponsable se dirijan a la unidad policial de la PDI más cercana para entregar los antecedentes necesarios que permitan intervenir oportunamente y adoptar los resguardos pertinentes de cada caso”.

En tanto, la PDI continúa realizando diligencias para dar con el paradero del propietario del inmueble y ponerlo a disposición de la justicia por el delito de abandono y maltrato animal.