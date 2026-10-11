Hay tres detenidos: PDI incauta cigarros de contrabando provenientes de Indonesia en allanamientos en Cerro Navia y Lo Prado
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Un total de 735 cajetillas de cigarros de contrabando fueron incautadas por la Policía de Investigaciones (PDI) en dos procedimientos realizados simultáneamente en las comunas de Cerro Navia y Lo Prado. Entre los productos había cigarros provenientes de distintos países, incluido Indonesia.
El operativo fue desarrollado por funcionarios de la BICRIM Pudahuel, quienes concretaron cuatro órdenes de entrada y registro contra un clan familiar dedicado a la comercialización y distribución de cigarros de contrabando.
El subprefecto Julio Sandoval, jefe de la BICRIM Pudahuel, detalló que el procedimiento permitió detener a tres personas.Ir a la siguiente nota
“Se detuvieron a tres personas, dos de nacionalidad chilena y uno de nacionalidad venezolana, quien se encontraba de forma irregular en nuestro país”, señaló.
En el procedimiento, la PDI incautó 735 cajetillas de cigarros, avaluadas en más de $2 millones, además de más de $20 millones en dinero en efectivo.
Respecto de la actividad que realizaba el grupo investigado, Sandoval explicó que “se estableció que un clan familiar se dedicaba a la comercialización y distribución de cajetillas de cigarro de contrabando”.
Finalmente, los peritajes realizados en el laboratorio permitirán determinar el origen de la totalidad de los cigarros incautados.
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