Hay tres detenidos: PDI incauta cigarros de contrabando provenientes de Indonesia en allanamientos en Cerro Navia y Lo Prado

11 oct. 2026 - 07:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un total de 735 cajetillas de cigarros de contrabando fueron incautadas por la Policía de Investigaciones (PDI) en dos procedimientos realizados simultáneamente en las comunas de Cerro Navia y Lo Prado. Entre los productos había cigarros provenientes de distintos países, incluido Indonesia.

El operativo fue desarrollado por funcionarios de la BICRIM Pudahuel, quienes concretaron cuatro órdenes de entrada y registro contra un clan familiar dedicado a la comercialización y distribución de cigarros de contrabando.

El subprefecto Julio Sandoval, jefe de la BICRIM Pudahuel, detalló que el procedimiento permitió detener a tres personas.

“Se detuvieron a tres personas, dos de nacionalidad chilena y uno de nacionalidad venezolana, quien se encontraba de forma irregular en nuestro país”, señaló.

En el procedimiento, la PDI incautó 735 cajetillas de cigarros, avaluadas en más de $2 millones, además de más de $20 millones en dinero en efectivo.

Respecto de la actividad que realizaba el grupo investigado, Sandoval explicó que “se estableció que un clan familiar se dedicaba a la comercialización y distribución de cajetillas de cigarro de contrabando”.

Finalmente, los peritajes realizados en el laboratorio permitirán determinar el origen de la totalidad de los cigarros incautados.