No podrá completar la Pokédex: Detienen a sujeto acusado de estafar a vendedores de cartas Pokémon en Santiago

10 oct. 2026 - 06:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una investigación de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Maipú de la PDI, junto a la Fiscalía Metropolitana Occidente, terminó con la detención de un hombre de 30 años acusado de estafar a diferentes coleccionistas de cartas Pokémon en la Región Metropolitana.

El sujeto se apoderaba de costosas tarjetas de edición limitada, algunas avaluadas en $500 mil pesos cada una, acumulando un botín que supera los $3 millones.

El engaño: comprobantes falsos y retiros por delivery

El acusado monitoreaba redes sociales para captar a jóvenes que vendían estas especies. Tras acordar la compra, simulaba el pago mediante depósitos con sobres vacíos o transferencias con comprobantes falsos en cajeros automáticos, haciendo creer a las víctimas que el dinero estaba abonado.

Para no levantar sospechas ni exponerse en persona, el imputado enviaba a repartidores de aplicaciones de transporte a retirar las cartas, entregando previamente los datos del conductor a los vendedores para generar falsa confianza.

Tras analizar cámaras de seguridad y cruzar datos, la PDI allanó su vivienda en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde recuperó ocho tarjetas seriadas de alto valor, $3 millones en efectivo y otros elementos de prueba.

El jefe de la Bicrim Maipú, subprefecto Patricio Ruiz, detalló el modus operandi del imputado para eludir a las policías:

"El autor del delito utilizaba un sistema de delivery para retirar las cartas para evitar el accionar policial. Logramos establecer su identidad y, tras el allanamiento, recuperamos ocho cartas seriadas, muy cotizadas entre los coleccionistas".

Formalizado y devolución a las víctimas

Hasta la fecha se han identificado al menos tres víctimas directas, aunque la policía investiga si el detenido cometió defraudaciones similares con otro tipo de artículos de colección.

El imputado, quien no registraba antecedentes penales previos, fue puesto a disposición de la justicia y quedó sujeto a medidas cautelares.

El fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, destacó la recuperación de las especies y su restitución a los afectados:

"El engaño consistía en aparentar supuestas transferencias para lograr la entrega de las cartas. En el procedimiento logramos recuperar cartas avaluadas en $2,5 millones para devolverlas a sus propietarios".