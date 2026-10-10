Golpe al crimen organizado en el norte: PDI incauta millonario cargamento de cigarrillos avaluado en $4.000 millones

10 oct. 2026 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

En un exitoso operativo contra el crimen organizado transnacional, detectives de la PDI Antofagasta incautaron uno de los mayores cargamentos de cigarrillos de contrabando registrados en el norte del país. El procedimiento se realizó en coordinación con la Fiscalía y el Servicio Nacional de Aduanas.

La denominada Operación "Extensión" culminó con la interceptación de dos camiones de alto tonelaje en la región de Atacama y la detención de sus dos conductores, un ciudadano chileno y otro de nacionalidad boliviana, quienes trasladaban la mercancía ilegal desde la zona fronteriza con destino a la Región Metropolitana.

En total, los efectivos policiales sacaron de circulación 128.200 cartones de cigarrillos extranjeros, además de decomisar los dos camiones con sus remolques frigoríficos, dinero en efectivo y teléfonos celulares. El avalúo total de las especies e infraestructura incautada bordea los $4.000 millones de pesos.

Interceptación en carretera tras seguimiento desde Calama

La investigación se originó mediante una orden de investigar de la Fiscalía Local de Antofagasta. Tras aplicar herramientas legales de vigilancia y seguimiento, los detectives detectaron el desplazamiento de los vehículos sospechosos desde Calama hacia el sur por la ruta Panamericana.

El primer camión fue fiscalizado a 40 kilómetros al norte de Chañaral, mientras que el segundo vehículo fue interceptado a la altura del kilómetro 1.005 de la misma ruta. Ambos transportaban la carga de origen ilícito oculta en sus remolques.

El jefe de la Región Policial de Antofagasta, prefecto inspector Freddy Castro Crespo, destacó la magnitud del procedimiento:

"Estamos encontrando al interior de estos camiones alrededor de 2.564 pacas de cigarros. Estamos hablando de uno de los contrabandos más grandes que se ha dado acá en la región. Quiero destacar el trabajo coordinado con el Ministerio Público, con la celeridad que se le dieron a las investigaciones, y también la coordinación constante y el cruce de información con el Servicio Nacional de Aduanas".

Millonaria evasión tributaria

Desde el Ministerio Público confirmaron que los dos conductores pasaron a control de detención, medida que fue ampliada por el tribunal para reunir más antecedentes del caso.

La vocera de la Fiscalía Regional de Antofagasta, Tamara Farren, precisó el origen de la mercancía y la situación procesal de los arrestados:

"Gracias al trabajo conjunto con la PDI y la Fiscalía de Antofagasta, se logró la detención de dos imputados, uno chileno y un boliviano, los cuales pasaron a control de detención, el cual fue ampliado hasta el día domingo. Por el delito de contrabando, se incautaron aproximadamente 128.000 cartones de cigarrillos que entraron ilegalmente al país a través de San Pedro de Atacama, y el avalúo aproximado es de 4.000 millones de pesos".

Por su parte, el director regional de la Aduana de Antofagasta, Francisco Romero, advirtió sobre el impacto económico y sanitario de esta comercialización ilícita, anunciando además el destino final que tendrá el volumen confiscado:

"Esta es una mercancía que no cuenta con los vistos buenos de las autoridades respectivas de salud. Si esta mercancía hubiese sido comercializada de manera legal, estaría dejando de percibir una estimación de 3.500 millones de pesos en aporte tributario para nuestro país. Al ser mercancía extranjera en calidad de incautada por contrabando, la única salida que tiene es su destrucción, por lo cual hoy día estamos preparando la destrucción de cigarrillos incautados más grande de Chile".